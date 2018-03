Formand fra Vridsted takkede af i Ældre Sagen

Ikke færre end 2.191 medlemmer er der af Ældre Sagen Fjends-Karup.

Cirka 200 af dem var i sidste uge til årsmøde på Mønsted Kro. Her kunne de blandt andet høre formanden, Jørgen Svenson fra Vridsted takke af.

Og til Fjends Folkeblad fortæller han, at der stadig er hårdt brug for foreningen:

- Ældre Sagen er vigtig. De ældre trænger stadig til at have en interesse-organisation, der kan hjælpe med at sikre dem respekt, værdighed og selvværd, siger Jørgen Svenson.

Han har været glad for tiden som formand i Fjends-Karup, fordi han finder arbejdet så vigtigt.

I det forløbne år har Ældre Sagen lokalt haft masser af aktiviteter - og medlemstallet er steget med 90. Derfor kunne man også præstere et overskud på 25.555 kroner på årsmødet - og egenkapitalen er nu 85.833 kroner.

På årsmødet hyldede man Birthe G. Christensen fra Karup, der laver tryghedsopkald til ikke færre end 16 ældre i både Fjends og Karup hver morgen. Hun har været trygheds-opkalder i 25 år og blev hyldet for sit store frivillige arbejde.

Jørgen Svenson og Svend Aage Gundelund modtog ikke genvalg. I deres sted blev valgt Tage Madsen, Stoholm og Søren Kjærulf Andersen, Karup.

Der er cirka 45 frivillige i Ældre Sagen Fjends-Karup. Og de får rigtig mange aktiviteter til at ske.

- I øvrigt vil Ældre Sagen Fjends/Karup gerne lave fælles-arrangementer med andre interesserede, da vi har gode erfaringer hermed eksempelvis bibliotekerne og menighedsråd i Stoholm og Frederiks, sagde Jørgen Svenson blandt andet på årsmødet.

Jørgen Svenson kom også med en opfordring til lokal-politikerne:

- Husk at livskvaliteten forøges med god og værdig pleje, herunder en madordning med røg fra køkkenet og ikke kun genopvarmet sovs. Jo bedre de ældre og svage har det, des billigere bliver udgifterne til læger og medicin, sagde Jørgen Svenson.

Han roser i øvrigt Mønsted Kro for at være i stand til at servere stegt flæsk og persillesovs i rigelige mængder til 200 personer til årsmødet.