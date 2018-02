Formand sagde farvel efter 11 år med 13 koncerter i Daugbjerg

Det skete i forbindelse med den årlige generalforsamling og er en beslutning, som Hans Pedersen allerede havde truffet for længe siden på grund af svigtende helbred.

Omkring 20 fremmødte lyttede til den afgående formands sidste beretning. Her kunne han blandt andet fortælle om en vellykket koncert med Jordans Drive i efteråret, der endte med et overskud på godt 30.000, som foreningen på forhånd havde besluttet at give videre til Hospitalsklovnene på Viborg Sygehus.

Foreningen Tråd i Daugbjerg havde sin spæde start i 2006, da Hans Pedersen som byens Døjskongen fik til opgave at få 1000 kroner til at vokse. Da en mulighed for at hyre Ester Brohus viste sig, slog han til og herefter arrangerede han og en gruppe af andre frivillige i fællesskab årlige koncerter med blandt andet Søs Fenger, Nice Little Penguins og Peter Viskinde.

I 2010 dannede man så foreningen Tråd i Daugbjerg, som hen over årene har doneret overskud fra koncerterne til forskellige formål i Daugbjerg.

- Vi har indtil nu rundt regnet delt 100.000 kroner ud til forskelligel forbedringer eller andre gode formål i byen, så det er da ikke så ringe endda, siger Hans Pedersen.

I forbindelse med generalforsamlingen mindedes man også det mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer Jørgen Jønsson, som døde pludseligt sidste sommer.

- Jørge Jønsson var en meget aktiv og hjælpsom mand i foreningslivet og også i Tråd i Daugbjerg og vi savner ham, siger Hans Pedersen.

Nye folk i bestyrelsen

I bestyrelsen var der genvalg til Bob Pedersen og Viggo Madsen, mens Svenning Sørensen og Leif Christensen er nye i Tråd i Daugbjerg, hvor også Trier Christensen er bestyrelsesmedlem.

Hans Pedersen oplyser, at foreningen også fremover vil arrangere koncerter, og at det vil være med grundtanken at lokale foreninger får andel i overskuddet mod en ekstra indsats og praktisk hjælp i forbindelse med koncerterne.

Bestyrelsen har i skrivende stund endnu ikke konstitueret sig.