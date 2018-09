Fornem hæder til spejderleder

LØGSTRUP Spejderleder Ove Nielsen, der har rundet 25 år som spejderleder, fik fornylig overrakt Det Danske Spejderkorps Hæderstegn på Baunehøjgruppens sommerlejr.

Formand for DDS Baunehøjgruppe i Løgstrup Hans Dalsgaard siger om Ove Nielsen:

- Uanset hvilken gren Ove er leder i, har han altid været engageret i børnene og hvilke udfordringer, vi kan give dem. Ove ser den enkelte spejders stærke sider, og hjælper gerne den svage til at blive stærkere. Ove er en stor fortaler for spejderideen, og med den som grund har han planlagt et utal af weekendture og sommerlejre og ikke mindst spejdermøder hver eneste uge.

Ove Nielsen var indstillet til hæderstegnet af sine spejderkammerater i Baunehøjgruppen i Løgstrup samt af bestyrelsen.