Forskønnelse af Stoholm fortsætter til august

Kommunens tovholder på byfornyelsen Benny Christensen beklager ventetiden, men fortæller, at det hænger sammen med, at man først kan nyplante i såvel anlæg som i Gyngemosen til efteråret.

I Stoholm Anlæg forventer man dog at komme i gang med selve anlægsarbejdet omkring 1. august, mens nyplantningen som skrevet må vente til det igen bliver plantesæson, omkring den 1. oktober.

I Gyngemosen fortsætter anlægsarbejdet omkring 1. september, mens den planlagte nyplantning også her må vente til lidt senere.

- Græsområdet i Gyngemosen ser p.t. ikke så pænt ud, men fældning og udtynding skulle jo ske inden væksten satte i gang i foråret og det gav en del kørespor. Vi synes bare det er lidt spild af penge at jævne dem ud, når vi senere skal lave tingene om alligevel, fortæller Benny Christensen.

I øjeblikket arbejdes der på at sætte tal på, hvad det vil koste at lave de projekter, der er lagt op til i både Gyngemosen og Stoholm Anlæg.

- Bagefter kan vi så se om alt kan udføres indenfor det budget, der er sat af til det. Alternativt må der ske en prioritering eller budgettet skal øges. Følgegruppen i Stoholm træffer i begge tilfælde den endelige beslutning på baggrund af en anbefaling fra arbejdsgruppen, fortæller Benny Christensen.

Forhandling om delkøb af krogrund

Kommunen er gået i gang med at forhandle med ejeren af krogrunden om køb af en del af grunden. Her skal man nemlig bruge noget af arealet på grunden til den vejomlægning ved Odinvej/Nørregade, der er planlagt for at den tunge trafik kan ledes den vej udenom bymidten.

Det har været et ønske fra følgegruppen i Stoholm, at vejforlægningen laves, før man tager fat på forskønnelsen af bymidten, da det er to projekter der hænger tæt sammen. Vejforlægningen, var ellers først sat til at blive gennemført om et par år.

- Købet af en del af krogrunden kræver en særskilt bevilling fra Byrådet udover de penge, der allerede er afsat til områdefornyelsen. Hvis ellers arealkøbet forløber planmæssigt, forventer vi, at der sker en detailprojektering efter sommerferien og anlægsarbejdet så kan laves fra 3. kvartal her i 2017 til som minimun 2. kvartal 2018, fortæller Benny Christensen.

Af samme grund er forskønnelsen af midtbyens gader rykket lidt tilbage og Benny Christensen forventer, at der tidligst vil ske noget konkret i midtbyen i 2. kvartal næste år.

I følgegruppen glæder man sig til, at der for alvor kommmer gang i projektet.

- Benny Christensen har oplyst til mig, at når først arbejdet til sin tid går i gang, så forventer man at fortsætte til det hele er færdigt, fortæller Ejvind Jakobsen.