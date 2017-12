Forskellige vilkår for julebelysning på land og i by?

Forskel på dig og mig? Forskel på by og land?

En tur til Viborg klokken 11 om formiddagen. Gigantisk, smuk julebelysning det er en nydelse. En stor glæde at gå igennem byen. Vi er stolte og glade for vores smukke hovedby.

Så hjem igen til Løgstrup. Julebelysning jo det har vi skam. For 3 år siden tømte Borgerforeningen bankboksen og bad derudover byens borgere om at hjælpe økonomisk.

Tænk. Nu havde vi næsten 200.000 kroner. Der blev indkøbt professionel, lavenergi belysning. Så ud at finde hjælpere, op på stigerne med diverse redskaber, med fare for liv og helbred op i lygtepælene (det er selvfølgelig kun hver anden, der har tilslutningsstik det skal nødig blive for godt.).

Smukt syn, ikke så flot som i Viborg, men vi er meget tilfredse med byens indsats. Hvis man kan, så skal man da selv. Men nu bliver det træls!

Vores julebelysning er kun tændt ganske få timer. Tro ikke at du skal gå en hyggelig, stille aftentur for at nyde synet her i juletiden. Nej, lyset skal slukkes tidligt - før klokken 22.

I går var vi værter for mange af kommunens andre landsbyer. Vi havde glædet os til at vise byen frem: se hvad borgere i fællesskab kan klare. Der var ikke noget at vise frem. Her var bælgmørkt.

De sidste år har Løgstrup Borgerforening tilbudt selv at betale differencen for at have lysene tændt ja bare en ekstra time om dagen, men det kan ikke lade sig gøre.

Viborg by, glæd jer over, at I har julebelysning mange, mange timer i døgnet. Vi andre venter på, at det nye byråd træder i karakter eller måske kan det nuværende byråd være lidt vakse og give os juleglæde i 2017?