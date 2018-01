Forsvarsministeren til politisk møde i Stoholm

Ministeren er aftenens hovedtaler torsdag den 11. januar ved vælgerforeningens politiske møde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Her fortæller Claus Hjort Frederiksen blandt andet om hovedpunkterne i det kommende milliardstore forsvarsforlig, der forventes forhandlet på plads her ved indgangen til det nye år. Den 70-årige Claus Hjort Frederiksen er en loyal Venstre-mand og har bevæget sig i politik siden 1973, hvor han startede som sekretær for Venstres Folketingsgruppe. Han har siden 2001 været minister i de skiftende Venstre-ledede regeringer. Det første ministerium, hvor han satte sig til rette var i Bekskæftigelsesministeriet. En post, han bestred i otte år frem til 2009. Herefter fulgte opgaven som finansminister, først i årene 2009 - 2011 og igen i perioden 2015 - 2016. Jobbet som forsvarsminister har han bestridt siden november 2016, hvor han i skrivende stund er i færd med at lande et nyt, omfattende forsvarsforlig.

Blandt aftenens indlæg er også pensioneret oberst og dragon-chef Kurt Mosgaard, Mønsted. Han vil blandt andet tale ud fra emnet Udsendt for Danmark. Et felt, han selv har stor erfaring med gennem et 40 år langt arbejdsliv i forsvaret, der blandt andet bød på missioner i Afghanistan, Kroatien og Afrika.

Medlemmer fra Venstres Byrådsgruppe vil fortælle om forventningerne til den nye byrådsperiode med borgmester Ulrik Wilbek (V) på en aften, der også har Ib Bjerregaard, medlem af regionsrådet og folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen som deltagere.

Det hele starter med fællesspisning for de, der måtte have lyst. Spisningen koster et mindre beløb og kræver forudtilmelding.

Alle er velkomne. Det gælder også ikke medlemmer.