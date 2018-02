Fortsat apotek i Stoholm

Der er gået mange rygter omkring Stoholm Apotek den seneste tid. Men faktum er, at Stoholm Apotek fortsætter - også selv om apoteker Jørgen Nørretranders går på pension til maj.

Lægemiddel-styrelsen har netop meddelt Stoholm Apotek, at apoteket fortsætter. Men fremover bliver det som en filial af et allerede eksisterende apotek. Hvilket er ikke bestemt:

- Men det vigtigste for folk her på egnen er, at de stadig kan få deres medicin her - akkurat som de plejer, siger Jørgen Nørretranders.

