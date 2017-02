Fra Århus til Kjeldbjerg

Sidste år i februar flyttede et nyt par ind i et hus på Møllebakken i Kjeldbjerg. Det var Chris Oxholm, der sammen med sin kone Sanne havde valgt at rykke teltpælene op fra Århus for at flytte mod vest. Parret stoppede da de ramte Kjeldbjerg.

- Vi faldt for stedet her, og da vi så huset var vi ganske enkelt solgt. Det har været en rigtig god oplevelse at flytte hertil, fortæller Chris Oxholm, som året før havde fået en fyreseddel efter mange års ansættelse som bybuschauffør i Århus. Her var han også tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant for sine kolleger og det var netop som talsmand for dem, at han i 2006 i forbindelse med en større konflikt hos Århus Sporveje deltog i mange nyhedsudsendelser i radio og TV.

Men et sygdomsforløb gjorde sit til, at Chris Oxholm i en alder af 56 år fik en fyreseddel. Sammen med fyreseddelen fulgte også en mindre tjenestemandspension og med den i hånden tog Chris Oxholm en beslutning.

- Vi havde allerede gennem flere år talt om at sælge huset og flytte. Nu gjorde vi alvor af det og jeg valgte at lade mig selv pensionere og kun lave det, jeg har lyst til, så det er dejligt, fortæller Chris Oxholm.

Der er dog ikke tale om megen pensionist-tilværelse for den 58-årige tilflytter.

Slægtsforskning er en af hans store interesser og han har udgivet flere slægtsbøger, blandt andet den 800 sider store bog om slægten Oxholm. Han er også dansk repræsentant for slægtsforsknings-programmet Brothers Keeper og han har oversat og skrevet den danske manual hertil.

- I mange år dyrkede jeg også svæveflyvning. Nu nøjes jeg med at dyrke svæveflyvning på nettet, fortæller Chris Oxholm, der også jævnligt er domsmand ved Vestre Landsret, hvor han er med til at dømme, også i større retssager.

- Som domsmand skal man have empati, forståelse og sund fornuft. Jeg forsøger efter bedste evne at forstå, hvad der ligger bag en forbrydelse eller en anden kriminel handling. Og så skal det hele jo vejes op imod, hvad straffeloven siger, fortæller Chris Oxholm.

Inkarneret hjemmeværnsmand

Sidst men absolut ikke mindst kan den nye Kjeldbjerg-borger næste år fejre 40 års jubilæum som inkarneret hjemmeværnsmand indenfor Flyverhjemmeværnet - eller luftmeldekorpset, som det hed engang. Her har han gennem de fleste af årene været befalingsmand og officer. De seneste 5 - 6 år har det været med en mere overordnet position som frivillig operationsofficer i det landsdækkende Flyverhjemmeværn, og det bruges der mange timer på.

Efter flytningen fra Århus til Kjeldbjerg er Chris Oxholm også blevet ny leder af Flyverhjemmeværnets Skive-eskadrille, der ellers har ligget mere eller mindre stille i nogle år.

Det vil den nye fjandbo nu forsøge at lave om på, så der igen kommer liv og medlemmer i den lokale afdeling. Det fortæler vi mere om i denne uges avis..