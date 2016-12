Fra fejlfinder til ressourcespejder

Overskriften er taget direkte fra et projekt, som jeg for år tilbage bevilgede penge til i PPR-regi.

Det gik ud på, at voksne omkring det enkelte barn skulle se på ressourcerne hos barnet frem for at finde fejlene hos barnet.

Her på overgangen til 2017, hvor der er tradition for både at se på året, der er gået og året, der kommer, er overskriften meget rammende, i forhold til de politiske debatter, der har været i byråd i 2016 og sandsynligvis også kommer i 2017. Skiftende regeringer har gennem årene holdt kommunerne i kort snor. Nogle år har vi kunne bruge lidt mere og andre mindre end året før. Alligevel vil jeg påstå, at vi har en høj standard på næsten alle områder i den kommunale service i Viborg kommune. Nuvel den kan sagtens forbedres og det arbejder - både vi politikere men ikke mindst alle vore medarbejdere på hver eneste dag.

Tror nogen så på, at der i de kommende år kommer flere penge? Nuvel, der er nuancer i regeringens og socialdemokraternes udmeldinger omkring den offentlige service. Men at rammerne også i de kommende år forbliver ca. som de er nu, det tror jeg alle er bevidste om - uanset hvilken regering, der regerer.

Lad os derfor gå væk fra fejlfinderiet for en stund og i stedet se på de eksisterende resourccer og på om vi kan udnytte dem bedre. Den igangværende skoledebat startede egentlig fint. Jeg fremlagde i august 2016 venstres tanker for ud for budgetforhandlingerne for 2017 i Viborg kommune. Ud over en række konkrete forslag, som vi tror på kan ruste vore unge endnu bedre - indeholdt forslaget også et løft til skolerne på 20 mio. Et løft, vi også tror på, kan gives i 2018. Men samtidig skal vi udnytte resurserne bedre gennem organisering og med målrettede tiltag. Budgetforliget betyder også, at der skal ses på modellen for fordeling af resurserne til skoleområdet.

Desværre synes vi at der er blevet alt for meget fokus på fejlfinderdelen, hvor mange i kor siger, at alt er helt elendigt og at der derfor skal gives et kæmpe løft til skoler og dagtilbud. Og det er jo helt fint, at ville det. Men som ansvarlig parti og med realismen i behold er det vores holdning, at vi hellere vil komme med konkrete forslag til forbedringer ved at være resursespejdere.

Venstre vil gerne anerkende de pædagoger, lærere, sundhedspersonale og andre fagpersoner, der hver eneste dag gør en indsats for borgerne i Viborg kommune. Vi kan se, at vi får meget ud af de resurser, der er. Det gør vi, fordi de ansatte er dygtige og fordi alt ikke kan gøres op i penge.

Men er der uhensigtsmæssigheder i vores organisering eller bruges der for meget tid på kontrol og indberetninger, så skal alle endelig komme frem med det. Alle medarbejdere i Viborg kommune kan uden filter fremsende ønsker og forslag til bedre arbejdsgange direkte til politikerne. Enkelte har gjort det i 2016 men vi ser gerne, at endnu flere gør det i 2017.

I den aktuelle debat om skoler og dagtilbud kommer vi ikke med forslag om at bruge trecifrede million beløb, der ikke findes. Men vi deltager gerne i debatten på området og har som nævnt ovenfor allerede i august 2016 fremlagt vore tanker for området, hvor i der også indgår løft med flere resurser i et realistisk niveau. Vores helt væsentlige fokus er at leve op til intentionen omkring folkeskolen, ved at sørge for at hver eneste elev tilbydes en undervisning, der sikrer, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Og at det sker indenfor en realistisk ramme.

Virkeligheden er selv om det er tørt stof at Viborg kommunens befolkning ud fra sociale- og uddannelsesmæssige forhold ligger højt, derfor får Viborg kommune færre tilskud fra staten end mange andre kommuner. Det skal vi i virkeligheden være glade og stolte over men det har den konsekvens, at vi aldrig kan komme øverst, når vi sammenligner Viborgs udgifter med andre kommuner af den simple grund, at indtægterne ikke er der.

Også derfor skal vi - frem for at fokusere så meget på brugen af penge i stedet fokusere på de resurser, der er og så udnytte dem bedst muligt.

Godt nytår til alle.