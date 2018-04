Fra jordemoder til bedemand

Nyt ansigt er 53-årige Birgitte Schlott Mikkelsen, der rent arbejdsmæssigt kommer fra et job som jordemoder og dermed hidtil mest har beskæftiget sig med livets begyndelse og ikke dets afslutning.

Hun er uddannet som jordemoder i 1989 og arbejdede som sådan i en årrække, dels på flere sygehuse i Danmark, dels i udlandet og har dermed taget imod utallige børn.

Da Birgitte på et tidspunkt måtte holde pause fra jobbet som jordemoder i forbindelse med en sygdomsperiode, mærkede hun samtidig et behov for at skifte spor rent arbejdsmæssigt.

- Jeg kom i praktik som kirketjener i Søndermarkskirken i Viborg, og det bekræftede mig i, at jeg skal noget andet i mit liv. Umiddelbart kan man mene, at der er stor forskel på at være jordemoder og bedemand. Men i virkeligheden er der meget, der er fælles, fortæller Birgitte.

- Både som jordemoder og som bedemand drejer det sig jo om at kunne vise det enkelte menneske empati og nærvær omkring det, man nu skal igennem. Det gælder uanset om man er en fødende kvinde eller en pårørende ved et dødsfald, fortæller Birgitte.

Som jordemoder har hun undertiden også oplevet at tage imod et dødfødt barn, og dermed være med til at tage hånd om et sørgende forældrepar, når de skal tage afsked med deres barn.

Rent privat har Birgitte siden 2014 boet i Halde Ege ved Viborg sammen med sin familie.