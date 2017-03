Friplejehjemmet Nordstjernen og Nordstjernens Venner er to uafhængige størrelser. Friplejehjemmet Nordstjernen er en non profit selvejende institution, der står for driften af Friplejehjemmet.

Nordstjernens Venner er en selvstændig forening med egen bestyrelse og vedtægter, som blev stiftet den 9. september 2010 knap et år efter friplejehjemmets åbning. Der er således ingen økonomiske sammenhænge mellem Friplejehjemmet og Nordstjernens Venner. Friplejehjemmet Nordstjernen understøtter dog Vennernes arbejde, hvis det er til glæde og gavn for beboerne, men Nordstjernens Venner vil aldrig kunne støtte driften af Friplejehjemmet.

Nordstjernens Venners formål er:

At støtte Friplejehjemmet Nordstjernens aktiviteter og tiltag til glæde for beboere, pårørende og områdets ældre i øvrigt.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på foreningens generalforsamling. Alle, der er interesserede i støtteforeningens arbejde, kan blive medlem mod betaling af et årligt kontingent, som p.t. er 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand.

Nordstjernens Venner har 102 medlemmer. Fra Sparkær er der 35 medlemmer uden anden relation og 27 medlemmer med en nuværende eller tidligere relation til Nordstjernen, f.eks. pårørende, medarbejdere eller andet samarbejde med Nordstjernens Venner. 40 medlemmer kan betegnes som udenbys.

Bestyrelsen for Nordstjernens Venner har oplyst, at et enkelt medlem har bedt om at få sit kontingent tilbagebetalt, og at en lille håndfuld ikke har ønsket at forlænge medlemskabet på grund af Nordstjernens manglende handel hos købmanden. Til gengæld er der så kommet et par nye medlemmer fra Sparkær de seneste dage.

Bestyrelsen for Nordstjernens Venner yder året rundt et stort stykke frivilligt arbejde til gavn og glæde for beboerne. Hver torsdag eftermiddag er der altid et arrangement, hvor bestyrelsen er til stede. Nogle gange kun for beboerne, men i hver måned også åbne arrangementer, hvor alle er velkomne. Herudover hjælper bestyrelsen til ved flere andre arrangementer i årets løb, hvor Friplejehjemmet Nordstjernen er hovedarrangøren, ligesom de understøtter ved Nordstjernens fælles arrangementer med f.eks. Kirken, Fjendsløbet og Sparkær Skole.

Aktiviteterne er sammen med medlemskontingentet med til at skaffe økonomisk råderum til aktiviteter for beboerne, f. eks. den årlige sommerudflugt. Sommerfesten er et eksempel på en aktivitet, der giver et pænt overskud, og hvor der er stor opbakning fra sponsorer til tombolaen og mange gæster.

Friplejehjemmets bestyrelse sætter stor pris på den store frivillige indsats, som bestyrelsen for Nordstjernens Venner yder året rundt, og er dem dybt taknemmelige for deres arbejde til glæde og gavn for først og fremmest beboerne på Nordstjernen.

Du kan læse mere om Nordstjernens Venner på friplejehjemmets hjemmeside www.friplejehjemmetnordstjernen.dk