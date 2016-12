Frisørelev i Stoholm igen udtaget til konkurrence

I oktober var Britta Agergaard - der til daglig er frisørelev hos Harmonii i Stoholm - til DM for frisørelever. Og nu er hun igen udtaget til konkurrence.

Fra den 26. til 28. januar 2017 skal der afholdes DM i Skills - Danmarksmesterskab for elever, der er i gang med eller netop har afsluttet en erhvervsuddannelse.

Og det er denne konkurrence som Britta Agergaard er udtaget til.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Ved det seneste DM i Skills, der løb af stablen i februar 2016 i Fredericia, besøgte 62.000 mennesker DM i Skills i løbet af mesterskabets tre dage - hvilket gør DM i Skills til det største uddannelsesevent i Danmark.

Ved DM for frisørelever i oktober sluttede Britta Agergaard som nummer otte, og det var hun rigtig glad for. Med skoleholdet blev hun nummer to.

Nu får hun igen mulighed for at udfolde sine talenter, når Gigantium i Aalborg danner rammen om næste konkurrence for den lokale frisørelev.

Ved DM i Skills deltager alle typer af håndværk - såsom tømrer, kok, anlægsgartner, blomsterdekoratør - og altså også frisør.