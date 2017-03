Fuld fart på Borgerforeningens første år

Da Stoholm borgerforening for et år siden blev en realitet efter 20 år uden en borgerforening i byen var der mange ting, der skulle genstartes fra bunden af. Dertil kom så en række nye initiativer, som bestyrelsen satte i søen.

Listen over nye tiltag var derfor lang, da Susanne Bak, ved tirsdagens generalforsamling i Stoholm Fritids- og Kulturcenter aflagde beretning for omkring 20 deltagere.

Bestyrelsen oprettede som noget af det første sidste år en facebook gruppe, der i dag har 730 medlemmer. Der er også dannet et korps af frivillige Stoholms Venner, der består af folk med lyst til at give hånd med ved aktiviteter og arrangementer og senest har foreningen dannet en Køb- og salgsgruppe på facebook med foreløbig 910 medlemmer. Sammen med Trivselspiloterne i byen har man også startet en gruppe af frivillige Bypedeller, som der lige nu arbejdes videre på. Foreningen har deltaget i affaldsindsamling og forårsmesse samt gennemført en logo- og slogankonkurrence og man har været medarrangør på den første fælles Sct. Hans Aften i Stoholm i årevis. Bestyrelsen søgte også om penge til nye flagstænger og fik bevilget knap 60.000 kroner til formålet. Dertil kommer blandt andet medvirken i sagen omkring etablering af cykelsti til Birkesø, byfornyelsesprojektet, en hjemmeside og foreningen er bevilget økonomisk fuld støtte til en kort markedsføringsfilm om Stoholm.

- Jeg synes, det har været et fantastisk år, hvor der er sket rigtig meget, sagde Susanne Bak og glædede sig over den store opbakning hen over året.

Formanden lægger dog ikke skjul på sin skuffelse over det begrænsede fremmøde til generalforsamlingen og til det faktum, at der foreløbig kun er omkring 150 medlemmer af borgerforeningen.

- Vi skal have mange flere med i foreningen. Jeg havde nok også håbet på ,at der ville komme en del flere til generalforsamlingen. Måske fordi vi har fået så fin opbakning og roser både på facebook og andre steder. Det er lidt ærgerligt. Vi arbejder jo for byen og for borgerne og så ville det være dejligt, hvis folk også møder op ved generalforsamlingen. Måske blev nogle væk, fordi de var bange for at blive valgt til en af de 4 ledige pladser i bestyrelsen. Men det vil aldrig ske, hvis man ikke har lyst.

- Stoholm er en by med så mange muligheder. Det her er kun begyndelsen og jeg er sikker på, at det her ender fantastisk, sluttede Susanne Bak sin beretning.

De fire tomme stole i bestyrelsen var blevet ledige, fordi tre af medlemmerne kun var valgt for 1 år, mens det fjerde havde svært ved at finde tid på grund af nyt arbejde. Nye i bestyrelsen er dermed Jane Brøndum, Naja Carlsen, Harald Pedersen og Sanne Quist Mortensen. Susanne Bak og Gitte Vestergaard var ikke på valg og fortsætter som hidtil.

Bestyrelsen konstituerer sig senere på måneden.