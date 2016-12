To fyrværkerishows i Stoholm

Fyrværkeri-aften hos Hobby-Huset

Tirsdag den 27. december holder Hobby-Huset demoaften med gode muligheder for at se fyrværkeriet live, før man træffer beslutning om hvilke batterier og raketter, der skal købes til årets helt store fest-aften. I år er der også indkøbt en helt ny og endnu flottere fyrværkeriserie, som samtidig har givet plads til et stort Outlet-salg i de to forretninger, hvor der er mange penge, at spare.

På hjemmesiden for Royal Fireworks, der er den importør, som Hobby-Huset køber deres nytårsvarer hos, kan man finde links til videoer af alle batterier, raketter, effektrør og de andre flotte ting, fortæller Hans Nielsen fra Hobby Huset i Stoholm. Han opfordrer også til at holde godt øje med Hobby-Husets Facebook-side med mange konkurrencer og mulighed for fede præmier.

Det er ikke overladt til tilfældighederne, hvor Hobby-Huset køber sit fyrværkeri.

- Vi går rigtigt meget op i, at det er gode kvalitetsvarer. Vores leverandør er kompetent, troværdig og ansvarlig med deres produkter. Det har vi det bedst med,fortæller Hans Nielsen.

Der er heller ikke noget, der tyder på, at folk køber mindre fyrværkeri end tidligere.

-Vi har rygende travlt og kan også godt mærke, at den store aften nærmer sig. Vi har også rigtig meget til familiens yngste, som knaldperler, jordsole, heksehyl, konfettispray og meget andet. Vi ser traditionelt mange fædre i selskab med deres børn i årets sidste dage, slutter Hans Nielsen.

Fyrværkerifirmaet Lunten er klar

Firmaet Lunten Fyrværkeri har for femte år i træk fyrværkerisalg på pladsen ved Skalmstrupvej i Stoholm og også denne gang bliver det med et stort fyrværkerishow. Det sker onsdag aften den 28. december.

Showet starter med fyrværkeri af nogle af de produkter, som Lunten selv forhandler. Umiddelbart efter kommer der et professionelt festfyrværkerishow, der varer mellem 8 og 10 meget flotte minutter.

Bag fyrværkerifirmaet står Jacob Thomsen fra Stoholm og Morten Petersen fra Viborg. De to er fælles om interessen for fyrværkeri og det er med det som udgangspunkt at firmaet er opstået som en form for fælles sideerhverv.

- Vi har aldrig haft så stort et udvalg i løbet af de 5 år, som vi har i år, fortæller Jacob og Morten, der opfordrer interesserede til at kigge indenfor i teltet mellem jul og nytår.

- Vi har et kæmpe-udvalg med mere end 100 forskellige sjove og flotte batterier, bomberør og raketter. Der er fyrværkeri til alle i familien, både de store og eksklusive batterier til den kræsne køber, og familie pakker til dem, der vil have meget fyrværkeri til hele aftenen, fortæller Jacob og Morten.

I år er der også en konkurrence om fyrværkeri for 1500 kr. Det eneste der kræves for at deltage, er at oplyse hvor mange år Lunten har solgt fyrværkeri i Stoholm. Svarkupon findes i denne uges avis og den indleveres i udfyldt stand på Skalmstrupvej, hvor den heldige vinder udtrækkes nytårsaftensdag.

Husk at det først er tilladt at fyre nytårskrudtet af fra den 27. december til og med den 1. januar.