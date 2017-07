Gå en tur ved Jordbro Engsø

NATUR Lokalområdet er blevet beriget med en ny sø. Jordbro Engsø opstod som led i et projekt for at hindre udledning til Hjarbæk Fjord.

Og hvor søen er god for miljøet, så er søen også god for folk og dyr.

Man kan komme til Jordbro Engsø både fra Gammelstrupvej ved Knudby og Ørumvej i Ørum.

Så kan man stille bilen og vandre en tur langs den nye sti, der løber mellem Knudby og Ørum.

Er man fuglekigger, så kan det også betale sig at tage en kikkert med. For der er allerede set rigtig mange forskellige slags fugle i området.

Søen blev officielt indviet i 2016, hvor den også fik navnet Jordbro Engvej. Meget oplagt, da søen ligger i Jordbro Enge.

Hvor søen nu er, var der før enge med et pumpelaug.

Men nu er området altså en sø, som giver et smukt rekreativt område.