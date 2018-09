Gå I Gang-træf i Fjends

STOHOLM Viborg Kommune vil gerne gøre mere opmærksom på Gå I Gang-aktiviteter. Derfor afvikler man lørdag 15. september en fælles aktivitetsdag i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Gå I Gang er et samarbejde mellem DGI, Viborg Kommune og en række foreninger, hvor der udbydes forskellige aktivitetstilbud.

Formålet er at skabe synlighed om de mange motions- og aktivitetstilbud, der findes for borgere, der af forskellige årsager ikke er fysisk aktive, men som ønsker at komme i gang.

Aktiviteterne er egnede for folk, som ønsker at være fysisk aktive på en skånsom måde, men der er også et socialt fokus.

Anne-Grethe Nielsen fra Viborg Kommune, Helga Glargaard fra Mønsted og Mogens Nielsen fra Stoholm/Sport på Tværs har sammen med andre ildsjæle fra området tilrettelagt dagens aktiviteter, der starter klokken 09.30.