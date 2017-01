Gør ikke vikarer til syndebukke for en presset økonomi

I medierne kunne man i fredags læse, at fællestillidsrepræsentant på Psykiatrisk Hospital, Jesper Priskorn, udtaler sig om, at det store vikarforbrug er problematisk for både medarbejdere og patienter.

Endvidere udtaler Jesper priskorn, citat fra Skive Folkeblad:

For at være en dygtig medarbejder i psykiatrien og kunne mærke de vibrationer, som er på afdelingen, der skal man have en erfaring på mindst fem år for mig at se. Hvis man får en uerfaren vikar, kan det - sat lidt på spidsen - være lidt ligesom at få en 18. patient.

Hvor mange nyuddannede personer med mindst fem års erfaring har Jesper Priskorn mon været med til at ansætte i faste stillinger på Psykiatrisk Hospital Risskov?

Jeg har arbejdet i cirka 11 år som vikar i både psykiatrien og på somatiske sygehuse, hovedsagelig i Viborg, heraf de sidste 7 år for Vikar Region Midt (VRM).

Jeg er også mange steder blevet tilbudt en fast stilling, men foretrækker at arbejde som vikar og selv bestemme mine arbejdstider.

Man kan ikke generalisere og påstå, at alle, som har været fastansat i psykiatrien i mange år, er bedre til deres arbejde end andre med kortere erfaring.

Jeg har mødt meget erfarne fastansatte i psykiatrien, som selv skaber konflikterne med patienterne og som er en belastning for alarmholdet i alarmsituationer.

Jeg mener faktisk, at brugen af vikarer, er den billigste løsning for Region Midt, da man stort set slipper for udgifter til sygeløn, når vikarerne bliver syge.

Vikarer skal være tilmeldt et Jobcenter uanset om man arbejder på fuld tid eller mere og hver uge bekræfte, at de har set de faste stillinger på Jobnet, som de opfordres til at søge, for at have ret til sygedagpenge fra kommunen, hvilket svarer til 30-40 % af deres normale løn.

Jobnet og FOA indkaldte mig igen i efteråret 2016 til et møde ang. hvordan man hurtigst muligt får mig i arbejde igen, selvom jeg er fuldtidsbeskæftiget og endda arbejder mere end 37 timer/uge.

Jeg kontaktede dem og spurgte, som jeg plejer at gøre, om de da ikke har noget fornuftigt at bruge deres tid på, f. eks. at finde arbejde til de arbejdsløse og om de ønskede, at jeg skulle tage fri fra arbejde for at komme og snakke med dem!

Jeg slap for at tage fri for arbejde, men desværre er lovgivningen for vikarer så meningsløs og tåbelig, at hverken Jobcentrene eller FOA kan finde ud af at administrere den!

FOA ønskede for ca. 7 år siden, at indgå en aftale om overenskomst med VRM, men desværre for os vikarer, så sov FOA eller satte sig på den forkerte side af forhandlingsbordet, idet resultatet blev alvorlige økonomiske forringelser for alle vikarer ansat hos VRM.:

1. Man fjernede risikotillægget på 100 kr. pr. 8 timers vagt for at arbejde i Retspsykiatrien og Modtagelsen/Intensiv afd.

2. Man vedtog at vikarer ikke længere skulle have tøjpenge for at arbejde i eget tøj.

3. Man forringede mulighederne for at få kørepenge.

FOA`s ønske om at få overenskomst, har siden kostet mig ca. 20.000,00 kr./årligt som vikar i VRM.

Det er da en god ide at få flere fastansatte på nogle afdelinger, men så er der jo også flere, som kan blive ramt af sygdom og så bliver der igen brug for uundværlige vikarer!

Jeg vil gerne opfordre til at man undlader at gøre vikarer til syndebukke for den pressede økonomi på sygehusene i Region Midt.