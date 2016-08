Gadekunsten i Stoholm kan ikke være i fred

Tirsdag aften i festugen i Stoholm blev træstammer, bænke og nogle af brostenene i Vestergade pyntet op håndgjorte kreationer i blandt andet strik eller hækling.

Festligt så det ud og der er blevet givet mange roser til kvinderne i Stoholm KreaKlub og Si-Ki, som stod bag initiativet.

Men desværre er det ved at være så som så med den festlige udsmykning.

- Hver eneste dag siden torsdag i festugen er der forsvundet noget af det fine Street Art som ellers er lavet for at gøre byen mere festlig.

Hvor er jeg glad for at folk synes, at byens Street Art er fin, men faktisk må nogen synes det er så fint, at de er nød til at ta det med hjem, siger en ærgerlig Henriette Nielsen fra butikken best by Henriette.

Hun er en af foregangskvinderne bag projekt Street Art og er træt af, at folk ikke kan lade udsmykningen være i fred.

Bag kreationerne og ophængning står 42 af byens kreative kvinder.

- Det er ærgerligt, at den slags sker i vores lille by nu hvor det skulle være så hyggeligt at se på. Vi havde faktisk en plan om at gentage det i forbindelse med julen, men det er jeg ikke sikker på nu,at vi vil lægge en masse energi i, når tingene bare bliver ødelagt, fortæller Henriette Nielsen.