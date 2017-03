Gamle svinestalde bliver til kalvehuse

Stalden var en 25 år gammel svinestald på en ejendom, hvor der gennem to årtier var blevet produceret 6.000 slagtesvin. Den ligger på en af de fire ejendomme på Lærkenborgvej, som Henrik Pedersen har henholdsvis købt eller lejet sig ind i for blandt andet at få bedre forhold for sine dyr.

Han har gennem 23 år drevet Landbruget Østergaard, der med årene har haft vokseværk og i dag fordeler sig på fem ejendomme.

Her produceres der årligt 1850 kalve og i de tre tidligere svinestalde har Viborg Kommune givet grønt lys for en produktion på 577 kalve. Det giver en pris på omring 2000 kroner pr. stiplads i forbindelse med ombygningen, fortæller Henrik Pedersen.

- Man skal holde sig til at gøre tingene simpelt og enkelt, hvis man også skal tjene lidt på hver kalv. Derfor har vi også valgt enkle løsninger med drikkekopper og fodertrug i stalden, hvor kalvene går på dybstrøelse.

Ombygningen af den gamle svinestald var en billigere løsning, end hvis jeg skulle have bygget nyt. Samtidig var der ikke problemer med at få lov af Viborg kommune til ombygningen, fortæller han.

Sammen med sine to medarbejdere rev han inventaret ud af stalden. Det tog et par måneder og der mangler stadig to stalde.

- Det er en større omgang og vi håber at være færdig med den næste stald til sommer mens den sidste måske bliver klar engang i efteråret, fortæller Henrik Pedersen.

Landbruget Østergaard producere fedekalve til Dansk Kalv-konceptet hos Danish Crown. Der er tale om et kvalitetsprogram med særlig fokus på dyrevelværd. Der er blandt andet krav om at kalvene får råmælk, grovfoder og får frit med ekstra plads, et lag med dybstrøelse og adgang til en liggeplads. Og så er det et krav at kalvene er født i Danmark, hvor de også bliver slagtet, når de er 10 måneder gamle.