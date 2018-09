Gang i gassen i Iglsø

IGLSØ Det var et stykke tid undervejs, det blev også udvidet, allerede inden produktionen var gået i gang, men nu er det endelig taget i brug.

Byggeriet af Iglsø Agro og Biogas A/S er blevet færdigt, man er kommet i gang med gasproduktionen, og i den anledning inviteres der til åbent hus i anlægget på Ø. Børstingvej 6 lidt uden for Iglsø.

Det sker mandag 24. september, hvor man på forhånd har sikret sig deltagelse af blandt andre borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V), der kommer forbi for at klippe snoren til officiel indvielse af biogasanlægget.

Efterfølgende er der arrangeret rundvising på anlægget i mindre grupper med efterfølgende forplejning (med tilmelding).

I første omgang rakte Iglsø Agro og Biogas A/S´ miljøgodkendelse og landzonetilladelse kun til at opføre et biogasanlæg, der kunne behandle op til 100 ton biomasse dagligt, men da det hurtigt viste sig muligt at skaffe langt mere biomasse og dermed afsætte mere biogas end først antaget, blev anlægget i stedet projekteret til at kunne håndtere helt op til fire gange så meget som oprindeligt planlagt, altså 400 ton.

Biomassen tilføres dels fra gårdens egen husdyrproduktion på Ø. Børstingvej, dels fra andre lokale husdyrproduktioner.

Det drejer sig både om kvæggylle samt dybstrøelse og afgrøder som majs, græs og efterafgrøder eller grøn biomasse.

Det nye anlæg vil kunne producere 3,6 mio. kubikmeter bionaturgas, der sendes ind i naturgasnettet og svarer til det årlige naturgasforbrug for 3700 husstande. Til sammenligning bruger Viborg Kraftvarme 34 millioner kubikmeter naturgas om året.