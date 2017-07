Gang i majslabyrinten igen

UDFLUGT Det er 7. sæson at Esben Tøttrup fra Bjerring ved Bjerringbro inviterer til, at man besøger hans gård på Vindumvej, hvor to majslabyrinter byder store og små på sjove oplevelser i det fri. Det handler om at finde den rigtige vej på stierne rundt i majsen og løse opgaver undervejs. Det tager omkring en time at komme gennem hver labyrint. Man kan godt fare vild, men dog ikke mere end man nok skal finde ud igen.

Normalt er det mange private som benytter sig af tilbuddet, men også institutioner og dagplejere finder vej til labyrinten.

- Hunde må gerne medbringes, men kun i snor, for vi har en del rådyr i området, som også kommer i labyrinten, fortæller Esben Tøttrup, som ligeledes opfordrer folk til at medbringe mad/drikke. Vi har borde/bænkesæt til lejligheden og vi har åbent alle ugens dage lige til solen går ned, fortsætter han.

Sidste år etablerede man også en cykellabyrint, som mange benyttede sig af, så den gentager man også i år - oven i købet med en endnu længere bane.

Esben Tøttrup driver et landbrug med slagtesvin. Desuden dyrker kan forskellige typer græskar, som han sælger til såvel private og nogle af områdets forretninger. Udover at passe og pleje majslabyrinten, er Esben også valgt ind i Viborg Byråd, hvor han er valgt for Venstre. Så det er en mand med mange jern i ilden, der inviterer indenfor i labyrinterne.