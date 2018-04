Generalforsamling og foredrag om maleren Rasmus Kryds fra Hjarbæk

Det er et meget spændende år for den Lokalhistoriske Forening, der flytter i nye lokaler i den gamle børnehave Myretuen. Lokalerne er blevet renoveret og er klar til at modtage besøgende i den ugentlige åbningstid eller efter aftale. Dermed har Løgstrup fået et rigtigt Lokal-Arkiv.

Foredrag om en sommergæst i Hjarbæk

Efter generalforsamlingen holder lokale Ole Utoft foredraget En sommergæst i Hjarbæk, der er en billedfortælling om den kendte tegner og maler Rasmus Christiansen. Han levde i årene 1863 til 1940 og illustrerede et utal af bøger og blade. Hans historiske anskuelsestavler var kendt af alle skolebørn. Rasmus Christiansen var den jyske bondedreng og malersvend, som tog til København og blev et anerkendt medlem af det københavnske kunstmiljø. Som tegner på Politiken gjorde han stor lykke som landets første teatertegner. Landbohistoriske forhold havde hans særlige interesse. Flere lange serier af malerier og akvareller med disse motiver har siden begyndelsen af 1900-årene været meget brugte undervisningsmidler. De fleste af disse billeder kan i dag ses på dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup. Uniformer og militærhistorie var ligeledes en del af hans motivkreds.

I 1915 opdagede Rasmus Christiansen egnen omkring Hjarbæk Fjord. Derefter kom han hver sommer resten af livet og malede fjordens landskaber med dens sortbrogede køer, som han havde en særlig kærlighed til. På Viborgegnen husker man ham stadig som Rasmus Kryds og Ole Utoft, der selv har boet i Hjarbæk i mange år, er specialist i Rasmus Christiansens liv og værk.

Bestyrelsen håber, at mange har lyst til at deltage i arrangementet, der er gratis for medlemmer men også alle andre er meget velkomne mod en mindre entr.