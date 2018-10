Generationer mødtes for at mindes Larsen

VROUE Gud ved, hvad salig Larsen ville have tænkt, havde han vidst, at hans død ville fylde en lille kirke i Fjends til bristepunktet.

Søndag eftermiddag var omkring et par hundrede mennesker i alle aldre samlet i Vroue Kirke for at mindes Kim Larsen med nogle af hans allermest elskede sange.

De fem menighedsråd i Vestfjends Pastorat havde ret, da de fornemmede et behov for at mødes og mindes i sang, efter den folkekære sanger gik bort for en uge siden.

Ikke et sæde var tomt, ikke en røst var stille, og ikke en sjæl var uberørt, da Larsen-sange til tårer, smil og eftertænksomhed blev trukket frem af først sognepræst Caspar Wenzel Tornøe, dernæst guitarist og Larsen-kender Morten Kjærsgaard fra Mønsted og til sidst organist ved Vroue Kirke Ellen Poulsen ved den i hast arrangerede mindekoncert.

Ind og ud af Højskolesangbogen

- Der er ikke så meget at sige. Vi ved alle sammen, hvorfor vi er her. Så der er ikke så meget at sige, sagde Caspar Wenzel Tornøe, inden han slog de første toner an til "Det er i dag et vejr" og med det samme etablerede en forbindelse til den Højskolesangbog, som Kim Larsen havde et livslangt tilhørsforhold til og også selv er repræsenteret i med flere sange.

Med "Papirsklip" og dens omkvæd Livet er langt, lykken er kort, salig er den, der tør give det bort, blev det for alvor tydeligt, hvor godt Kim Larsen var i stand til at skræve hen over generationerne. Her blev dagens største kor etableret, hvor enhver, ung som gammel, bogstaveligt talt fløjtede med hvert sit næb.

Morten Kjærsgaard sendte kuldegysninger gennem rækkerne med en rørende version af "Langebro", og "Pianomand" med dens nik til det hinsides i teksten Er der sol over Gudhjem i de dødes land, eller dybt godnat, pianomand? efterlod en kollektiv klump i halsen, der først fortog sig med den opløftende og legesyge "Hvis din far gi´r dig lov".

"Joanna" vakte genklang hos de yngste, mens de ældste også kunne huske Lange Lone i "Østre Gasværk".

Det blev en søndag i Vroue Kirke, hvor det spredte varme at synge Det er en kold tid sammen, og spontane og taktfaste håndklap indfandt sig, da generationerne fandt sammen i mantraet fra "Midt om natten":

Ååh manana, håber vi får i morgen med.

Se billeder fra koncerten her