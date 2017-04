Genvalgt som folketingskandidat

Det skete i 3F`s lokaler, og der var fuld opbakning til Mette Nielsen som folketingskandidat fra de fremmødte til aftenens generalforsamling.

Mette Nielsen blev valgt uden modkandidat.

- Jeg er meget glad for mit genvalg som folketingskandidat, og jeg vil gøre mit allerbedste for at leve op til tilliden. Vi har et vigtigt arbejde at gøre, og jeg synes for alvor, at der blive større og større tydelige forskelle på de borgerlige og socialdemokratiet. Alt i mens regeringen løber rundt og laver moderniserings og effektiviserings reformer og skattelettelser til dem som har mest i forvejen, vil afskaffe SU, lave højere pensionsalder ja så er der nok at tage fat på så vi sikrer, at der er bedst mulige betingelser for vores børn, unge, ældre og udsatte. Velfærdssamfundet er under pres med denne Regering og ja, det mener jeg helt klart, at vi skal gøre noget ved med andre ord, det kan kun gå for langsomt med at få en ny Regering, siger Mette Nielsen.