Geotermisag går videre til landsretten

Dermed skal sagen om erstatning fra omegnsbyerne til Energi Viborg i geotermisagen nu afgøres af landsretten.

-Det er ærgerligt, at vi igen skal igennem en ressourcekrævende retssag med store udgifter for begge parter til advokater. Der er jo kun forbrugerne i sidste ende til at betale for det gilde, siger formand for Energi Viborg, Niels Dueholm i en pressemeddelelse.

1. september 2016 vandt Energi Viborg over omegnsbyerne i byretten. Dengang blev de pålagt at betale deres andel af udgifterne til geotermisagen på 10,6 millioner kroner, sagsom-kostninger på 558.000 kr. samt procesrenter ved for sen betaling på knap 2,8 millioner kro-ner. De tre omegnsbyer valgte efter betænkningstid at anke dommen til Landsretten, da de ikke mener de skal betale noget.

Poul Dueholm fortæller, at Energi Viborg i et forsøg på et forlig tilbød at afstå fra procesrenterne, idet de reelle rentegifter alene udgjorde 60.000 kr. Omegnsbyerne kunne dermed få 2,7 millioner kroner tilbage fra Energi Viborg, men det tilbud afslog omegnsbyerne.

-De må jo satse på, at landsretten kommer frem til et helt andet resultat end byretten, gætter Niels Dueholm. Han lægger ikke skjul på, at han synes, det er ærgerligt at kæmpe om forti-en, når det n gang er afgjort i byretten:

Det har i skrivende stund ikke været muligt at træffe formanden for Stoholm Fjernvarmeværk, Henry Jensen, for en kommentar, men til Skive Folkeblad har han udtalt, at han ikke ønsker at sige noget om, hvorfor udfaldet er blevet som det er blevet.

Det er endnu ikke afklaret hvornår, sagen om erstatning fra omegnsbyerne til Energi Viborg skal for landsretten.