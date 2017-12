Gigantisk udviklingsvirksomhed indenfor virtual reality slår sig ned i Viborg

Det er længere tids tilløb der kulminerer, når verdens førende udviklingsvirksomhed inden for Virtual Reality og Augmented Reality, etablerer sig i Viborg.

Virksomheden hedder EON Reality og har i forvejen 22 udviklingscentre fordelt over hele verden. Placeringen i Danmark skal styrke EON Realitys position i Europa, og det er ikke noget tilfælde, at valget er faldet på Viborg, fortæller Mikael Jacobsson, Vice President, Business Development Europe and Africa, EON Reality:

"Viborg har et utroligt spændende miljø med blandt andet The Animation Workshop, som passer rigtig godt til vores koncept. Derfor er det oplagt, at vi etablerer os her."

I første omgang forventer EON Reality, at der vil være omkring 10 ansatte i den danske filial, der kommer til at bo på Farvervej i Viborg.

Ingeniørstuderende med speciale i VR/AR

Som direkte udløber af EON Realitys indtog i det midtjyske etablerer VIA University College en såkaldt uddannelsesstation, hvor ingeniørstuderende og animationsstuderende kan specialisere sig i Virtual Reality og Augmented Reality.

De første studerende begynder allerede i februar 2018, og i det daglige kommer de til at mærke, at de er i selskab med nogle af verdens dygtigste folk på området. De studerende får adgang til de testfaciliteter, som EON Reality i samarbejde med blandt andet flere lokale investorer etablerer i Viborg, og de vil løbende blive undervist af VR/AR-undervisere, som EON Reality sender til Viborg fra andre teder i verden.

"Det tætte samarbejde betyder, at de studerende har kompetencer i verdensklasse, når de afslutter deres uddannelse, og det er lige præcis det, som mange danske virksomheder har brug for, så de kan skabe vækst og udvikling," siger Konstantin Lassithiotakis, direktør VIA Erhverv.

Flere udenlandske investeringer og uddannelser

I kølvandet på Apples investering i Viborg arbejder Viborg Kommune på at tiltrække flere udenlandske investeringer og nye uddannelser til kommunen. Det sker gennem satsningen 'Invest in Viborg', hvor der foruden lokale politikere også er repræsentanter for erhvervslivet i kommunen.

Viborg-borgmester Torsten Nielsen glæder sig over, at samarbejdet i Invest in Viborg giver resultater:

"Vi glæder os over at få både EON Reality og den nye uddannelsesstation til Viborg. Det er et kæmpe scoop og passer rigtig godt sammen med vores unikke position indenfor animation. Der ligger et stort forarbejde bag at få aftalerne på plads, så det er rigtig godt, at vi nu er nået i mål med denne satsning," siger han.

Viborg er i forvejen kendt som Danmarks animationskommune. Flere end 40 virksomheder indenfor animation og spiludvikling bor sammen på den gamle kaserne i byen, og her har VIAs animationsuddannelse, The Animation Workshop, også til huse.