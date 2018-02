Gløder fra brændeovn fyldte huset med røg

Natten til mandag, kort før klokken 04.00, vågnede beboerne i et hus på Nr. Søbyvej i Grønkær, ved at huset var fyldt med røg.

Alle skyndte sig udenfor i sikkerhed, indtil brandvæsnet kom frem.

Her kunne brandfolkene konstatere, at der heldigvis endnu ikke var tale om en reel brand men at nogle gløder fra brændeovnen var sprunget over i en brændekurv, der stod ved siden af. Her lå gløderne og ulmede og udviklede en meget kraftig røg, der fyldte hele huset.