Glad for sin butik i Højslev Kirkeby

I Højslev Kirkebys gamle købmandsbutik finder vi Margrethe Gori - i sin butik, som hun kalder Madame Gori. Efter hun og hendes mand havde boet i huset i 20 år, bestemte Margrethe sig til at åbne sin egen butik i det gamle købmandslokale.

Den 11. oktober 2014 slog hun dørene op til butikken for første gang - og det har hun ikke et sekund fortrudt.

Siden har hun også suppleret med en webshop, hvor hun sælger børnetøj.

Farvestråelende

Børnetøjet er stadig den største vare hos Madame Gori. I øjeblikket er butikken fuld af fine kjoler og smarte t-shirts med både korte og lange ærmer. Der er køer, dinosaurer, traktorer og alt muligt andet print på t-shirts.

Hun sælger blandt andet det, hun kaldet et skolestartssæt: Smarte shorts med en t-shirt i glade farver:

- Jeg syr altid i klare farver. Jeg synes, at der er alt for meget sort og gråt tøj. Og så er det unika. Jeg syr kun nogle få i hver slags. Og så kan jeg godt lide at give det et tvist med en blomst eller en sløjfe på kjolen, siger Margrethe Gori.

Printz keramik

Hun sælger også Printz Keramik, der er et dansk produkt fra Knebel. Her er blandt andet rustikke kopper og krus og de populære Snackbirds til peanuts.

Man kan stadig se konturerne af den gamle købmandsbutik. Det er nemlig den gamle disk, der er i brug - og hele den ene endevæg er de fine gamle hylder fra en svunden tid.

Her i højsommeren holder Madame Gori åbent alle dage undtagen mandag. Man kan altid se den aktuelle åbningstid på Madame Goris facebook-side.

Lige fra starten har Margrethe Gori også haft løbende maleri udstillinger fra diverse kunstnere i butikken. Her har man kunnet se kunst i alle afskygninger siden oktober 2014. I øjeblikket er det digital kunst med billeder af kendte personer.

Margrethe tilbyder også, at man kan samle en flok og så komme efter aftale uden for åbningstid. Eksempelvis en flok veninder, der vil se den gamle købmandsbutik med det nye indhold.

Køb en is

Margrethe Gori hygger sig med at have butikken. Mange kigger forbi, når de kører om til Lundø her i sommerhalvåret.

For at udbrede kendskabet til Madame Gori deltager Margrethe også gerne i farmshow i Skive, julemarked på Ørslevkloster - og hun har også været på Gram Slot og præsentere sine varer. Og her kan hun så henvise til webshoppen, som man kan benytte alle steder fra.

Men det er bestemt værd at besøge den gamle købmandsbutik på Lundøvej 48 rent fysisk. For der er mange minder gemt i de gamle købmandslokaler, som nu rummer børnetøj i glade farver og meget andet. Og ikke at forglemme, at man kan nyde en is på sin vej gennem det smukke Nordfjends.