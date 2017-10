- Glade for at kroen fÃ¸res videre

- Vi er glade for at det nu ligger fast, at Hagebro drives videre som kro. Det var det vi havde håbet på, så det her kan vi kun være godt tilfredse med.

Nogenlunde sådan lyder ordene fra Mie Højbjerg efter Lystfiskerforeningen for Skive og omegn i sidste uge solgte krobygningen videre til Viborg-firmaet Brnner A/S, som har købt stedet med henblik på at drive det videre.

Indtil søndag den 1. oktober, hvor kroen overgik til de nye ejere, har Mie og Ole Højbjerg sammen med lodsejer Ole Pedersen ejet Hagebro Kro gennem mere end 20 år. Der er hen over årene blevet lavet flere forbedringer på stedet, blandt andet i kølvandet på en større vandskade for nogle år siden.

At ejerskabet slutter nu hænger sammen med at både Ole Højbjerg og Ole Pedersen er ramt af sygdom og derfor valgt at sælge.

Det har siden beslutningen om at sælge været vigtigt for de nu forhenværende ejere at arbejde frem mod en løsning, hvor kroens tilhørende fiskevand kunne forblive på lokale hænder og hvor kroen også fremadrettet ville blive drevet som kro.

Med Lystfiskerforeningens køb af fiskevandet og foreningens videresalg af krobygningen til forsat drift ser begge ønsker nu ud til at være blevet opfyldt.