Glem ikke den lokale inddragelse

Når den Konservative Minister Brian Mikkelsen (C) i denne uge indleder forhandlingerne om en ny erhvervsfremme indsats, så vil der uden tvivl både komme debat og modstand.

Hvorfor så det? Jo, fordi forhandlingerne tager afsæt i en både forenklet og centralistisk model – der modsat den tidligere ikke tager sit udgangspunkt i de kommunale og regionale foraer. Det blev slået fast, da regeringens ”Forenklingsudvalg” for erhvervsfremme for en måneds tid siden udsendte sit oplæg til de aktuelle handlinger.

Jeg bemærker, at blandt andre Formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard har været fremme i medierne med følgende udsagn: ”Hvorfor skal den beslutningskompetence ikke blive hos regioner og kommuner, der har langt større viden om de lokale og regionale forhold”.

Det synspunkt er jeg helt enig i . Både som folketingskandidat og som formand for Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune.

Hvis ikke vi skal have et yderligere skævvredet Danmark, der kun sikrer vækst og udvikling i de store byer, så er det vigtigt, med både lokal inddragelse og lokal viden! Den tilgang gælder for mig uanset om det handler om Erhvervsfremmeindsatsen eller om udviklingen af vores Landdistrikter - generelt.

Som politiker skal man huske på, uanset hvilken partifarve man har, at lokal indsigt og lokal viden ikke erstattes af hverken fine Excel ark eller af selv de bedste ”regnedrenge” på Christiansborg.