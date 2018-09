Glemmebogen, mølposen, syltekrukken

Lea Flarup engagerede sig inden sin død i en mulig retablering af den forsvundne Dalgas Bro.

Hun skrev bl.a. følgende: Når en politiker sætter noget i udsigt, så er en af de vigtigste opgaver at give borgerne et svar, og ikke tro, at de kan tæmmes med tavshed. Det er værd at huske, at borgerne ikke er til for politikernes skyld, men politikerne er til for borgernes skyld. De er borgernes tjenere.

Dette levede Lea Flarup til fulde op til, men det samme kan ikke siges om mange af de nuværende politikere i byrådet i Viborg Kommune.

Johannes Alsbjerg skrev 17. april 2018 et læserbrev, hvor han ridsede situationen op, bl.a. at det er Viborg Sportsfiskerforening, der ejer broen, hvilket ændrer juraen.

Johannes Alsbjerg efterlyste en afklaring af sagen. Ingen reaktion!

7. maj henvendte jeg mig til tidligere borgmester Torsten Nielsen for at høre, hvad der evt. skete politisk? Ingen reaktion!

Det ville klæde politikerne i det mindste at mande sig op til at afslutte sagen - uanset udfaldet, i stedet for som strudsen, at stikke hovedet i busken.

Faktisk fik kommunen den første henvendelse om broen i december 2010!