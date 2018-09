Gnidningsfrit vagtskifte på Stoholm Apotek

STOHOLM Der er vagtskifte på Stoholm Apotek, når den mangeårige apoteker Jørgen Nørretranders 1. september overlader pladsen til Peter Krüger Bak, der i forvejen står for Skive Svane Apotek, hvorunder også hører Egeris Apotek og Nørregades Apotek i Skive.

Stoholm Apotek bliver dermed fremover en filial af Skive Svane Apotek.

Men skiftet kommer borgerne ikke til at mærke til i det daglige, lover den nye apoteker.

- Det kommer ikke til at betyde noget for den måde, du møder apoteket på, bortset fra at Jørgen ikke er der mere, siger Peter Krüger Bak.

Udbringning som altid

Heller ikke oplandet til Stoholm Apotek kommer til at mærke noget til skiftet.

Man vil således stadig kunne hente sin medicin hos eksempelvis den lokale købmand, hvis man bor i Vridsted, Sjørup, Hagebro, Mønsted, Sparkær, Løgstrup, Virksund, Hald, Nr. Søby, Højslev, Rødding eller Løvel.

Så langt kommer udbringningen fra Stoholm Apotek nemlig omkring.

Også ordningen med udbringning til en række plejehjem i området vil fortsætte som hidtil, ligesom hele den veterinære del med servicering af landmændene gør det.

- Jeg vil tilstræbe, at den service bibeholdes, som folk har været vant til. Det skal der ikke ændres på, bare fordi der er en ny mand ved roret, siger Peter Krüger Bak.

Han lægger selv vægt på, at det er vigtigt for Stoholm, at byen får lov at beholde sit apotek i eget navn, med samme telefonnummer og ikke mindst med det samme personale.

- Det er særligt vigtigt for os, at det høje niveau i både service og den faglige rådgivning, som folk har været vant til, holdes i hævd, siger Peter Krüger Bak, der glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

I og med, at Stoholm Apotek bliver den fjerde enhed, han bestyrer, vil han selvsagt ikke være at finde i Stoholm hele tiden.

- Men jeg ønsker bestemt at være synlig også i Stoholm, siger Peter Krüger Bak, der også gerne vil være en aktiv del af Stoholm Handelsstandsforening.