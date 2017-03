God opbakning til Venstre-arrangementer i Fjends

Som omtalt i sidste uges avis var der fornylig generalforsamling i henholdsvis Vestfjends og Østfjends vælgerforeninger. Det foregik ved et fælles arrangement med spisning på Mønsted Kro, hvor det nuværende byrådsmedlem Claus Clausen blev opstillet som kandidat for Vestfjends Vælgerforening til efterårets kommunalvalg.

Også vælgerforeningen i Østfjends holdt generalforsamling og her kunne formand Ejvind Jakobsen blandt andet fortælle, at man med et medlemstal på 101 medlemmer i dag er tæt på være oppo på samme niveau som da kommunesammenlægningen blev gennemført i 2007, hvor foreningen dengang havde 102 medlemmer.

I hele kommunen var der dengang ved sammenlægningen 1300 medlemmer af Venstre mod 896 medlemmer i dag. Altså en tilbagegang, hvilket også svarer til tendensen på landsplan.

- Set i det lys må vi være godt tilfredse. Udviklingen er gået i retning af, at mange ikke længere er medlem af en politisk forening, sagde Ejvind Jakobseen, der også kunne glæde sig over en lokal stigning på 19 nye medlemmer, hvilket svarer til en fremgang på 23 procent i lokalforeningen for Østfjends.

- Så det er vi da lidt stolte af. Vi har da også oplevet god opbakning til de otte forskellige arrangementer, som vælgerforeningerne har stået bag det seneste år. Det er vigtigt at være synlige, og vi tager det som udtryk for et behov for et lokalt bindeled mellem vælgerne og vore folkevalgte, sagde Ejvind Jakobsen.

Østfjends Vælgerforening stiller med byrådsmedlem Karin Clemmensen fra Kobberup og Kurt Mosgaard fra Mønsted til den fælles Venstreliste.

- Karin er synlig i forhold til, hvad der rører sig lokalt. Hun befinder sig også på øretævernes holdeplads, fordi de andre lokalvalgte byrådsmedlemmer Torsten Nielsen (C) og Claus Clausen (V) hver især har store opgaver som henholdsvis borgmester og udvalgsformand, siger Ejvind Jakobsen.