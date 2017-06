God plads til fysioterapeuter

Hvor der før blev solgt garn, er der nu plads til at lave træning. Benefit i Stoholm har nu overtaget hele lejemålet af butikken på Vestergade, som man indtil for nylig delte med garnbutik og optiker. Nu har fysioterapeuterne så indrettet det udelukkende til brug for fysioterapi og træning.

- Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle følge med de to andre butikker hen i de nye lokaler. Men jeg synes ikke, at det var plads nok. Og jeg synes jo, at folk er gode til at støtte op om de lokale butikker herude, så jeg bestemte mig for at fortsætte her, siger indehaver af Benefit, Rikke Østergaard, der driver hovedafdelingen af Benefit i Karup.

Rikke Østergaard har ansat lokale Tina Lajgaard Pedersen fra Iglsø som fysioterapeut i Benefit. Tina er født og opvokset i Sparkær, nu bosat på et gammelt landsted i Iglsø og blev færdig-uddannet som fysioterapeut i januar:

- Jeg er rigtig glad for at arbejde her, siger Tina Lajgaard Pedersen, der har fundet sin rette hylde. Hun fortæller, at mange er glade for at blive behandlet af en lokal.

Benefit-lokalerne i Stoholm er nu blevet, som Rikke Østergaard havde ønsket sig:

- Jeg ville gerne væk fra det kliniske og skabe nogle andre rammer. Det skal være hyggeligt og give ro at være her, siger Rikke Østergaard.

Selv om der er faste åbningstider i Stoholm, så er fysioterapeuter fleksible i forhold til kunderne:

- Vi er her jo for at hjælpe folk, siger Rikke Østergaard, der mener, at der sagtens er plads til to fysioterapi-klinikker i Stoholm.

Terapeuterne påtænker at lave forskellige små-hold, som kan træne i butikken, hvor der nu er plads til det. Der vil også blive lavet arrangementer omkring slidgigt, lavet hold under LOF:

- Vi skal ud og skabe relationer og fortælle, hvem vi er, og hvad det er, vi kan hjælpe med. Vi vil gerne opfylde de behov, som folk har. Måske kan man få det bedre med en bandage, med specielle såler, med en holdnings-elsatik og lignende. Det vil vi gerne lære folk. Så de kan få nogle gode vaner, der gør, at de får det bedre, siger Rikke Østergaard.

Tina Lajgaard Pedersen og Rikke Østergaard vil begge være at finde i Benefit Stoholm.