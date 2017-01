Godt nytår med nye kræfter

Selv om man bygger videre på det, man sluttede sidste år med, ja så er det som om det nye år startes op med friske kræfter.

Jeg vil gerne ønske alle et godt nytår med håb om, at vi på alle niveauer bliver bedre til at samle kræfterne om de opgaver, der ligger foran os, hvad enten det er her lokalt i vores kommune, i regionen med de store opgaver, der er på sundhedsområdet eller på det statslige niveau.

Vi har et stort behov for at styrke mange af de store områder, børnene, de unge og deres uddannelser, de arbejdsløse og lavt uddannede, der har behov for at få efteruddannelse eller en anden uddannelse og ikke mindst hele ældreområdet.

Kravene til de offentligt ansatte har nu i flere år fået et ekstra tryk opad, og hvert år har det været nødvendigt med nye besparelser. Det er klart, at både små og store borgere kan mærke det. Set fra mit politiske standpunkt har vi brug for at sadle om. Vi kan ikke spare os til bedre og mere sikker velfærd, men vi kan frigive nye kræfter ved at stole på, at de offentligt ansatte udfører deres arbejde fuldt og godt uden, at systemet skal kontrollere dem hele tiden. Det gælder på alle områder inden for det offentlige.

Et kontrol-monster har sneget sig ind over alt, og det betyder, at der nu bruges alt for megen tid til at dokumentere, hvad man har gjort, i stedet for at få det gjort.

Virksomhederne vil sige det samme der er også krav om indberetninger af alle mulige slags. Vi trænger til at få ryddet op og ud sådan for alvor, og vi skal involvere de ansatte i denne oprydning, så vi står tilbage med det, der er nødvendigt og forståeligt for alle parter for at få det til at fungere i den del af vort samfund, hvor de mange arbejdspladser skabes. Det bør vi samle kræfterne om at få gjort. Og det, mener jeg, er langt vigtigere end skattelettelser. Både ansatte og virksomheder kan se fornuften i, at der betales skatter og afgifter. Men ingen kan acceptere, at SKAT ikke fungerer. Vort skattesystem skal være retfærdigt og velfungerende. Det er n af de vigtigste opgaver at samle kræfterne om i det nye år.

Endelig vil jeg nævne ønsket om, at vi bliver langt bedre til at sætte kræfter ind over for de desværre mange mennesker, der af n eller anden grund ikke føler sig så godt til rette. Det kan skyldes mange ting, fysisk eller psykisk sygdom, langtidsarbejdsløshed, ensomhed, lavt selvværd eller mobning blot for at nævne nogle områder.

Dronningen sagde i sin nytårstale, at vi skal blive bedre til at se hinanden i hverdagen. Tale med hinanden, give en hånd med. Jeg er helt enig med hende. Det er n af de stærkeste måder at få alle til at føle sig som en del af vores fælleskab. Vi kan alle sammen gøre lidt bare lidt vil betyde en stor forskel. Også her kan vi samle kræfterne, og så vil vi se, at resultaterne viser sig.

Lad os sætte gang i kræfterne.

Godt nytår til alle.