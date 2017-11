Grøn betyder start

I hvert fald i trafikken. Det er straks en anden sag i miljø politikken, for der stopper mange af de gode grønne intentioner. Hvorfor.

Money makes the world go around. Det er desværre sandheden, for en omstilling koster i statskassen og økonomien skal dækkes ind på anden vis.

Noget af problemet ligger i den afgifts- og tilskudsjungle, som er uoverskuelig og gammeldags. Hele systemet bør revideres og gøres klar til den grønne omstilling, for i Danmark skal vi tænke og udvikle grønt.

Vi skal have fortalt politikerne på Christiansborg, at Danmark gerne vil have grøn og vedvarende energi. Derfor er det meget vigtig, de politikere som vi vælger ind i byrådet den 21 nov. tænker grønt, og vil være med til at sætte det på dagsordenen i de forskellige kommuner.

En naturlig tanke blandt mange er, hvis man bruger sol eller vind så bliver det billigt. Det er bare sådan at diverse anlæg er dyre, og det økonomiske incitament ikke er så stort lige nu.

Vi skal omstille os til andre energi former end det der bruges i dag, og mulighederne er der. Min holdning er at afgifter og tilskud, skal gennemgås og fjernes hvis det er muligt, for så fremtræder de grønne og bæredygtige løsninger meget bedre.