Grønt lys for byfornyelsen i Stoholm

Det sker, når byens største butiksgade, Vestergade, på nogle strækninger får en ny og mere moderne belysning.

Herefter går man i 2017 for alvor i gang med den fornyelse af Stoholm, der efter planen skal stå helt færdig i 2018.

Det fortæller formanden for den lokale følgegruppe omkring byfornyelsen, Ejvind Jakobsen.

Følgegruppen, som udover Ejvind Jakobsen også tæller 12 andre af byens borgere, er byens lokale tovholder på hele projektet og i sidste uge mødtes gruppen med den kommunale projektleder Benny Christensen samt to repræsentanter fra rådgivningsfirmaet Cowi.

Det er Cowi som skal færdiggøre udbudsmaterialet.

Følgegruppen blev på mødet enige om at godkende det udkast til byfornyelsesprojektet, som det nu bliver op til Cowi at skitsere helt ned til detaljen.

Præsenteres på borgermøde

Byens øvrige borgere vil om 5 - 6 uger bliver præsenteret for det stort set færdige udkast. Det sker ved et borgermøde, men datoen for mødet er endnu ikke lagt fast.

- På et tidspunkt må man sætte en streg og sige, at det er sådan, det bliver, fortæller Ejvind Jakobsen og tilføjer at borgerne undervejs har haft mulighed for at komme til orde ved tre borgermøder og at blive en del af den lokale følgegruppe.

Projektet omfatter blandt andet en forskønnelse af byens mest centrale gader, byens anlæg, området Gyngemosen sydvest for stationen, torvet bag Sparekassen Kronjylland, forbedring af sammenhæng mellem midtbyen og stationen og ikke mindst forbedring af trafikken i midtbyen, hvor der blandet andet ændres i vejføringen ved hjørnet af Odinvej, Nørregade og krogrunden.

Vi vil i løbet af kort tid fortælle mere konkret om de enkelte dele i projektet.