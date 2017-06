Grønt lys for togstop i Sparkær

I et nyt togforlig, som et bredt flertal af politikerne på Christiansborg, forleden blev enige om, er fremtidige operatører på strækningen Aarhus, Langå og Struer forpligtet til at gøre stop i Sparkær

Togdriften på Midt- og Vestjylland skal udbydes igen i december 2020 og med den nye aftale i hus er vejen banet for et trinbrædt i Sparkær.

Der er med aftalen ganske vist ikke afsat penge til etableringen af det trinbrædt, der er nødvendigt for at toget kan stoppe i Sparkær.

Men det skal nok komme på plads, mener det lokale folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V), som er en af dem der i mange år har arbejdet for et stop i Sparkær.

Han glæder sig derfor over aftalen.

- Pengene til den fysiske etablering af togstoppet skal nok komme på plads. Her bliver kommunen en del af det og ellers vil vi se på, hvordan, det kan lade sig gøre med en finansiering, siger Kristian Pihl Lorenzen til Viborg Stift Folkeblad.