Gravemaskiner går i gang ved Birkesø på mandag

Formålet med projektet er at genskabe søen som en næringsfattig hedesø en såkaldt lobeliesø med lavt mineralindhold, klart vand og særlige undervandsplanter i bredzonen.

Projektet har været flere år undervejs og der har været forskellige forslag om, hvordan søen kunne genoprettes. De seneste undersøgelser har imidlertid vist, at det aktuelle projekt er bedst egnet og det er også det mindst indgribende.

Derfor oprenses bredzonen, så den naturlige mineralbund på de brednære arealer kommer frem igen. Samtidig mindskes bevoksningen rundt om søen, så landskab og natur bliver mere åben og naturlig for området.

Oprensningen vil også fjerne en del af de næringsstoffer, der er i søen. På sigt vil det gøre søen mere klarvandet, hvilket også gør søen mere attraktiv som badesø.

Hvad kommer der til at ske hvornår?

Fra september til oktober:

Søens bredder renses op med gravemaskiner, så der fremkommer en flad sandbund i overgang en mellem sø og land. Noget af bevoksningen i omgivelserne fældes, så søen bliver mere frilagt. Der fældes ikke træer omkring badeområdet.

Frem til foråret fældes en del læhegn syd for søen, der etableres nye stier, og sættes et par shelters op til glæde for friluftslivet.

Hvad kommer det til at betyde for søen og naturen?

Under anlægsarbejdet og i månederne efter vil søomgivelserne fremstå ubevoksede. Først når den nye bevoksning får fat, vil området igen se pænt ud.

På lidt længere sigt vil søen forventeligt blive mere klarvandet end den er i dag med tiden udvikle sig til den lobelie-sø, som den engang var. Landskabet og naturen rundt om søen bliver mere åbent og naturligt for området.

Hvad kommer det til at betyde for mig som bruger?

I de 2 måneder anlægsarbejdet planlægges at foregå, fra september til november, vil der ikke være adgang til søen. Det vil være en byggeplads, og det vil ikke være muligt at bruge området, som man plejer. Nogle måneder efter, anlægsarbejdet er overstået, kan området benyttes igen, og der vil blive nye stier, man kan gå ad og opleve området fra.