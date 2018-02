Grubeleder takker af til næste år

- Til den tid fylder jeg 67 år og så stopper jeg. Så er det vist også på tide at få yngre kræfter til, fortæller Per Vegger.

Han tiltrådte stillingen som leder i Mønsted den 1. januar 1998 og har derfor i år bestridt jobbet i 20 år.

Dengang var han eneste ansatte og hans første store projekt var at få sat det fredede kalkværk i stand.

Siden har gruberne og minderne fra Kalkværks-industrien hen over årene gennemgået store forbedringer og renoveringer.

Besøgstallet satte sidste sommer rekord med 65.000 besøgende og Per Vegger forventer, at man i den kommende sæson får mindst lige så mange besøgende. -

- Måske rammer vi endda 70.000 gæster. Antallet af sommerhusudlejninger for den kommende sæson plejer at give et stærkt fingerpeg om, hvordan vores sæson vil blive. Og her tegner det rigtig godt for 2018, fortæller Per Vegger.

Han forventer at bestyrelsen vil opslå stillingen som ny leder af stedet til efterået.