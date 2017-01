Gudrun Bjerregaard genopstiller ikke

Gudrun Bjerregaard fra Løgstrup har besluttet ikke at genopstille som kandidat til Viborg Byråd til valget i november:

- I 43 år har jeg haft fuldtidsarbejde, og i de sidste 20 år har jeg samtidig haft politiske gøremål i Venstre først i bestyrelsen og derefter i Viborg Byråd, hvor det nu er min tredje byrådsperiode.

- Det har været en svær beslutning, da jeg finder politik spændende og interessant, og i byrådsarbejdet får man mulighed for at få indflydelse på de politiske sager og beslutninger.

- Men jeg føler, at tiden er kommet, hvor jeg selv vil bestemme helt over min kalender og få mere tid til at dyrke mine fritidsinteresser og være endnu mere frivillig i foreningslivet, siger hun og fortsætter:

- Det har dog gjort min beslutning lettere, at der er ny stærk lokal kandidat, der er parat til at stille op for Venstre til Viborg Byråd. Han hedder Anders Jensen og bor i Løgstrup.

Anders Jensen er p.t. formand for Venstre i Viborg Kommune, men nu vil han gerne gøre en politisk indsats i Byrådet.

- Det er jeg rigtig glad for, og jeg håber, at vælgerne vil give Anders opbakning, så Løgstrup-området fortsat har en lokal repræsentant i Viborg Byråd, siger Gudrun Bjerregaard.