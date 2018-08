Guldfeber i bette Klondike

STOHOLM: "Jeg skulle eje millioner hvis tårer var guld".

Man kunne ikke fortænke medlemmerne af Stoholm Handelsstandsforening i at have fået Susanne Lanas hit fra 1971 på hjernen.

For mens der kun er gode grunde til, at Stoholm midtby i øjeblikket er gravet op og også vil være det yderligere et års tid hen i kalenderen, er det selvsagt ikke uden konsekvenser for de handlende, at adgangen til butikken nu besværliggøres af omfattende gravearbejde lige uden for døren.

Derfor kunne det også ligge lige for at starte arbejdsdagen med at lægge sig ned og græde, når man endnu en gang har spejdet forgæves efter kunderne ud gennem de af gravearbejdet tilsmudsede butiksvinduer.

Må få det bedste ud af det

Men i Stoholm Handelsstandsforening synes man ikke, at det er en måde at angribe tilværelsen på.

- Man kunne godt starte hver dag med at ærgre sig, men man kan lige så godt få noget positivt ud af det, siger Ingelise Vestergaard fra Sparekassen Kronjylland, der af handelsstandsforeningen lørdag havde fået til opgave at arrangere guldgravning for børn i samarbejde med Stoholm Slagter.

Ingelise Vestergaard havde derfor taget opstilling overfor sin gamle arbejdsplads i Vestergade. (Sparekassen Kronjylland fortsætter som medlem af handelsstandsforeningen, selv om bankens filial i Stoholm lukkede i marts.)

Der havde hun parkeret en trailerfuld sand fyldt med guldkarameller, og mens hun garanterede, at kattene ikke havde haft mulighed for at efterlade deres egne karameller i sandet, idet hun havde haft en presenning over guldgruben hen over natten, begyndte de eventyrlystne guldgravere at strømme ind til Stoholms eget lille Klondike for børn.

Gevinst med det samme

Blandt de første guldgravere var Freya Egebæk Kristensen på fem år fra Stoholm, der sammen med sine ældre søstre Nanna og Ida fluks smed sandalerne, hoppede op i den dejligt kølige sanddynge og begyndte at grave løs med de bare næver.

- Jeg har en, jeg har en, lød det hurtigt fra den målrettede Freya, mens hun ivrigt trak en guldkaramel op ad dybet, så en fane af sand stod om ørerne på hendes søstre.

- Det har du sørme også, sagde Ingelise Vestergaard.

- Så må du tage en sodavand her bagved mig, og bagefter kan du gå over til vognen der og få en pølse.

Stoholm Slagter havde nemlig i dagens anledning trukket en pølsevogn hen på pladsen foran Stoholm Autoværksted, hvorfra han også udskænkede kolde fadøl.

Både sjov og alvor

På en egn, der ikke er ubekendt med værdifulde gruber, er det dog så vidt vides første gang, at en guldgrube kan føjes til områdets mange attraktioner.

- Nu er det jo gravearbejde i byen, det hele handler om, så det var oplagt at lave et sjovt lille graverarrangement for børnene, siger Ingelise Vestergaard.

- Men vi gør det selvfølgelig også for at gøre opmærksom på, at butikkerne altså stadig har de samme varer og gode tilbud, som de hele tiden har haft, så der er ingen grund til ikke at støtte de lokale.

I øvrigt bliver gravearbejdet i Vestergade i Stoholm genoptaget i løbet af uge 32, forlyder det fra Benny Christensen fra Teknik & Miljøforvaltningen i Viborg Kommune.