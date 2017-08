Håndbolden i Stoholm tramper i pedalerne

Deltagere i løbet, der strækker sig over en time, er både børn og voksne medlemmer af afdelingen men også alle andre med lyst til at trampe i pedalerne til fordel for arbejdet med håndbolden er velkomne.

Det årlige sponsorcykelløb er en vigtig indtægtskilde for afdelingen og væsentlig for at man kan fortsætte med at udvikle klubben og holde kontingenter på et rimeligt niveau.

-Indtægterne fra sponsorcykelløbet er ikke øremærket til noget bestemt men som en hjælp til hele klubben i bred forstand. Man kan også cykle sig til et lavere kontingent, fortæller Dorthe Johansen fra håndboldudvalget.

Hun håber at rigtig mange vil bakke op om arrangementet ved at cykle med og samtidig få venner, familie, kollegaer med flere overtalt til at støtte op med at donere et beløb på deltagernes sponsorkontrakter.

Sponsorcykelløbet er for børn fra U8 og opefter samt voksne.

Der er start og slut i Vestergade. Ruten er på 2 kilometer og håndboldafdelingen, der har 240 medlemmer, står klar med salg af øl, vand og grillpølser.

Så mød op med den tohjulede eller hep med på sidelinien.