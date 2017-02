Hårdere straffe til kriminelle bander

I 2016 var der hele 54 skudepisoder i det offentlige rum med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Det er komplet uacceptabelt i et ellers fredeligt land. Vi politikere kan ikke blot se passivt til, mens rockere og bandemedlemmer skaber utryghed og reel fare for borgerne rundt omkring i Danmark.

Derfor kipper jeg med flaget for, at regeringen nu har præsenteret en ny bandepakke med 28 konkrete initiativer, der skal stramme grebet om den organiserede kriminalitet. Bandepakken indebærer blandt andet hårdere straffe for skyderi i det offentlige samt en udvidelse af bandebestemmelsen, så der er flere forbrydelser kommer til at medføre dobbelt straf.

Det medfører ofte voldsom utryghed blandt naboerne, når der åbner en rockerborg i et ganske almindeligt villakvarter. Derfor vil regeringen gøre det nemmere for kommunerne at forbyde brug af bygninger til rockerborge. Samtidigt vil vi gøre det enkelt for politiet at lukke rockerborge midlertidigt. Vi giver også e flere muskler til politiet. Med politiforliget har vi allerede bevilget 1,9 milliarder kroner ekstra til politiet. De penge går til flere betjente og en styrket indsats mod organiseret kriminalitet. Nu tilfører regeringen yderligere 25 særlige analytiker til bandeområdet, så der kan sættes langt mere effektivt ind mod socialt bedrageri. Statskassen skal ikke misbruges til, at bander kan opretholde en luksuriøs, kriminel livsstil, der ofte lokker andre unge ind i miljøet.

Hårdere straffe er et uhyre vigtigt element til at bekæmpe rockere og bander. At fjerne afstumpede banditter og voldsmænd fra gaderne er i sig selv tryghedsfremmende. Men vi skal også huske at styrke forebyggelsen. Regeringen vil derfor gennemføre en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Målet er, at udsatte unge ikke kommer i kløerne på rockerne.

Lovlydige borgere må aldrig blive kuet af rockere og kriminelle bander. Det er en langvarig kamp, som samfundet må og skal vinde. Nu tager regeringen et stærkt og nødvendigt initiativ i denne kamp.