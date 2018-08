Hæder til Jyllands eneste metrostation

MØNSTED Det er snart et år siden, at statsminister Lars Løkke Rasmussen indviede det nye Mønsted Kalkgruber, da stedet havde fået restaureret bygninger, jernbane og lagt nye stisystemer.

Onsdag 15. august var der så fint besøg igen, da Viborg Handicapråd tildelte Mønsted Kalkgruber årets Tilgængelighedspris.

Ulla Serup Thomsen, formand for handicaprådet i Viborg Kommune, havde taget de helt store roser med, da hun og Inger Nysum Astrup fra arbejdsgruppen Naturlig Tilgængelighed overrakte prisen til Per Vegger, daglig leder af Mønsted Kalkgruber.

- Det er et fantastisk sted at komme for alle, men nu særligt også for handicappede. Det er så smukt, at det skal opleves. Og når det så samtidig er så funktionelt, er vi henne ved noget, som er meget imponerende, sagde Ulla Serup Thomsen.

Bestyrelsesformand for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber Claus Clausen tog herefter ordet.

- Der var lidt wild west over det, da vi startede herude for 21 år siden. Og det var mest for de førlige, må vi nok indrømme. Men med en langsigtet plan har det ændret sig til det, vi har i dag. Og det er en fornøjelse for alle, der kommer her, sagde Claus Clausen.

Resultater med det samme

Det samlede projekt omkring verdens største kalkgrube blev udviklet i et samarbejde mellem Mønsted Kalkgruber, Bevica Fonden, Realdania og Schønherr Landskabsarkitekter og med støtte fra en række andre fonde.

Og i alle projektets dele var tilgængelighed tænkt ind fra begyndelsen.

Daglig leder Per Vegger har med tilfredshed kunnet konstatere, at de mange brugervenlige tiltag er blevet taget godt imod.

- Vi har fået mange flere handicappede gæster, siger Per Vegger.

- Vi har blandt andet et fremragende samarbejde med Grønhøj Kro og deres Morten Korch-museum. Så starter de der med en omgang bøf med bløde løg, og så kommer de her bagefter.

Blandt de mange nye tilgængelighedstiltag fremhæver Per Vegger det nye stisystem.

- Før var der et kraftigt fald mod minegangen, som ikke var særligt imødekommende over for hverken handicappede eller ældre. Det fald har vi nu reduceret til fire procent ved at sno stien, så nu kan handicappede selv køre derned, siger Per Vegger.

Han glæder sig også over den nye cafe Kridthuset, som blev indviet sidste år.

- Og så har vi fået motoriseret vore døråbninger med trykknap, så tilgængeligheden er øget ganske betragteligt, siger Per Vegger.

Men det største hit i det moderne Mønsted Kalkgruber er og bliver jernbanen ned i minen, som på denne dag faktisk kører for sidste gang i år af hensyn til de fredede flagermus i minen.

- 80 procent af vores gæster tager toget, siger Per Vegger, der humørfyldt som altid lige peger på et par mulige årsager til jernbanens popularitet.

- Det kommer til tiden, og så er det den eneste togstrækning i Danmark, der kører med overskud og uden offentligt tilskud. Og så er det i øvrigt også Jyllands eneste metrostation.

Årets Tilgængelighedspris var et glaskunstværk af Tina Lofstad fra Glaspusteriet Viborg.

Prisen blev første gang uddelt i 2004.