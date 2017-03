Hæder til unge trialryttere

De 3 ryttere kørte første gang U-VM 2014 som 12 årige i Zawiercie i Polen. Derefter kørte de U-VM 2015 i Aywaille i Belgien og U-VM 2016 i Freiamt i Tyskland.

Efter veloverstået U-VM 2015 foreslog jeg, at Viborg Trial Klub, skulle forsøge at få U-VM 2017 til Viborg Kommune, hvor vi ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter har de helt ideelle betingelser hertil.

Efter overstået U-VM 2017 kan man så oven i købet spare ressourcer og penge på ikke at fjerne bane sektionerne, der fremover kan bruges som træningsbaner i verdensklasse.

Efter at jeg næsten i 1 år var den eneste, som troede på og arbejdede for mit eget forslag, så fik Viborg Trial Klub i juli 2016 en henvendelse fra UCI, hvor man undrede sig over ikke at have fået en ansøgning fra Danmark.

Andorra var på det tidspunkt eneste ansøger.

Det lykkedes Viborg Kommune at få udarbejdet en ansøgning på rekordtid, som resulterede i, at Viborg fik tildelt værtsskabet for U-VM 2017.

Jeg er selvfølgelig skuffet over, at det ikke bliver Stoholm, som skal være værtsby, men glæder mig over, at mit ønske om at få U-VM 2017 til Danmark går i opfyldelse.

Viborg Trial Klub har netop i år mange dygtige elitekørere (14-16 år), så der må forventes kamp om at få en af de 6 eftertragtede pladser i landsholdstruppen.

I de yngre årgange kniber det derimod med nye talenter.

Jeg håber, at Viborg Kommune presser på for at få ungdomsskolens betonbane opstillet ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter, da den har ligget klar hertil på lager på Dornen i ca. 1 år, så trialrytterne får optimale træningsforhold inden de skal kæmpe om U-VM på hjemmebane.