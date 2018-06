Hærvejsmarchen fylder 50 år

Op mod 10.000 deltagere fra mere end 25 lande forventes at komme til Viborg for at deltage i den traditionsrige vandring i de naturskønne omgivelser i byens omegn. Som protektor for Hærvejsmarchen er det Prins Joachim, der her i jubilæumsåret står for den officielle åbning fredag den 22. juni. Prinsen har et ganske særligt forhold til Hærvejsmarchen, idet han selv som soldat ved Prinsens Livregiment i Viborg i 1989 gennemførte den længste distance på to gange 45 kilometer.

Ved åbningen den 22. juni går det store åbningsoptog hen på eftermiddagen gennem Viborg fra Paradepladsen ved den tidligere kaserne til Domkirkepladsen midt i byen. Her vil der være underholdning og musik med multikunstneren Sigurd Barrett på skift med Prinsens Musikkorps indtil Prins Joachim holder den officielle åbningstale. Blandt de øvrige talere på Domkirkepladsen er præsidenten for den internationale vandrerorganisation IML, Marc Mller, Luxembourg og præsident for Hærvejsmarchen, Viborgs borgmester Ulrik Wilbek samt Hærvejsmarchens formand Frank Mikkelsen.

Hærvejsmarch og Snapsting

Hærvejsmarchen finder som bekendt sted, mens Viborgs byfest, Snapsting, løber af stablen. Så udover festlighederne omkring marchens åbning foregår der et væld af aktiviteter med blandt andet gratis koncerter rundt i hele byen.

Selve Hærvejsmarchen finder sted lørdag den 23. og søndag den 24. juni og byder på både en børnerute, en karnevalsrute, en pilgrimsrute og traditionelle ruter på 20, 30, 40 og 45 kilometer i noget af Danmarks smukkeste natur. Alle Hærvejsmarchens ruter har start og mål på Paradepladsen, hvor vandrere, pårørende og tilskuere mødes for sammen at opleve stemningen, musikken og de mange aktiviteter.

Man kan købe startkort i Kasernehallen på Tingvej fredag eftermiddag og aften samt igen lørdag og søndag morgen. Alle deltagere får udleveret startkort, rutekort, en keyhanger samt en 50-års jubilæumsbog, når man er nået i mål.