Høj stemning efter oprykning

Der var kanon-stemning i Stoholm Fritids- og Kulturcenter torsdag aften. Her spillede Stoholms bedste herrehold den sidste hjemmekamp i denne sæson. Og det var dermed også aftenen, hvor folk fra Stoholm kunne hylde håndbold-herrene for deres flotte oprykning til 1. division.

Det var ikke fordi, at kampen på banen var et fantastisk show. Dertil var der vist for lidt at spille om. Mors-Thys andethold var på besøg - men Stoholm brændte meget og var ret ukoncentrerede i store dele af kampen. Men til sidst satte de turbo på og vandt kampen rimelig klart med 27-23.

Sæsonens sidste hjemmekamp var alligevel værd at huske - fordi Stoholms bedste spiller var klub-ikonet Per Ryberg. Endda med en skinne omkring sin brækkede næse scorede han syv mål på ni forsøg og var over hele banen en afgørende faktor. Intet under at han også blev kåret til kampens bedste spiller. Det har sjældent været mere fortjent.

Tilskuerne forstod at hylde det lokale hold. Der var masser af mennesker på lægterne og en rigtig god stemning.

Der var i dagens anledning udlovet to VIP-billetter til kampen, og dem vandt Irma Christensen, der har fulgt Stoholm Håndbold i masser af år. Hun fik således en sofa stillet til rådighed under kampen - og det gav anledning til megen morskab.

Stoholm Håndbold er allerede gået i gang med at forberede sig på livet i 1. division. Blandt andet har man indgået aftale med Allan Kjær om at blive assistentræner for den kommende sæson. Han har været ungdomstræner og assistentræner træner i mange klubber - senest som træner for U18 i FC Midtjylland.

Den hidtidige assistenttræner Carsten Andersen får rollen som en slags sportschef - hvor han blandt andet vil hjælpe med at få tilknyttet spillere til det kommende hold i 1. division. Peter Laursen fortsætter som cheftræner for holdet. Et hold, som han på fornemste vis fik spillet op i 1. division.