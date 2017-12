Hastighedsgrænserne skal give mening for den enkelte bilist. For hastighedsgrænser, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere for bilisterne at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske.

Derfor har regeringen nu sammen med Dansk Folkeparti indgået en finanslovsaftale for 2018, hvor der blandt andet bliver sat 94 mio. kroner af til at gøre en række strækninger over hele landet klar til højere hastighedsgrænser.

I Midtjylland bliver det fremover muligt at køre 130 km/t på Djurslandsmotorvejen mellem Lisbjerg og Løgten. Samtidig sættes hastighedsgrænsen op fra 80 til 90 km/t på en lang række landeveje.

Det drejer sig om rute 26 mellem Viborg og Skive nordvest for Viborg, Rute 11 mellem Holstebro og Struer, Rute 13 mellem Ølholm og Viborg ved Engesvang og ved Nr. Snede, Rute 26 mellem Aarhus og Viborg ved Ans, Rute 12 mellem Herning og Varde ved Kibæk, Rute 13 mellem Viborg og Sønderup nord for Viborg, Rute 12 mellem Viborg og Herning nord for Karup, Rute 34 Sunds Omfartsvej samt Rute 11 mellem Skjern og Varde ved Lyne. Opgraderingerne på strækningerne forventes at finde sted i perioden fra 2018-2021.

Det betyder, at midtjyderne kan komme hurtigere til og fra arbejde, og dermed får mere tid til familien og fritidsliv, og sikrer samtidig bedre vilkår for erhvervslivet, som nu kan komme hurtigere frem med sine varer.

Vi forbedrer vejene, så de er indrettet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt til de højere hastigheder. For det skal være sikkert at færdes på de danske lande- og motorveje også når det nu bliver muligt at komme lidt hurtigere frem.