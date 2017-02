Højtlæsning bygger bro mellem skole og børnehave

Det er tidligt torsdag morgen i Løgstrup Børnehus. I et roligt hjørne af børnehaven sidder tre små piger helt stille og lytter til den historie, som Tobias Gårsdal fra 3.C på Løgstrup skole læser for dem. Tobias har selv valgt bogen, som han har taget med ovre fra skolen og alle fire ser de ud til at hygge sig med den rolige start på en ny dag. Heldigvis vil Tobias godt læse historien n gang til.

Et andet sted i huset er hans 10-årige klassekammerat Malthe Larsson også i gang med at læse højt for nogle af de små. Det er en historie om søde mus og rotter.

- Det er sjovt, og jeg kan godt lide det. Nogle gange snakker vi også om, hvad det er vi ser på billederne i bogen eller de stiller spørgsmål, som jeg så prøver at svare på. Jeg var også herovre og læse for nogle af børnene tirsdag morgen, fortæller Malthe.

Den integrerede institution Børnehuset ligger som nærmeste nabo til skolen og ordningen, hvor børn fra indskolingen et par gange om ugen, skiftes til at komme på besøg for at læse højt for nogle af børnene, startede for fem måneder siden. Det har hurtigt vist sig at være en rigtig populær ordning.

- Børnene fra indskolingen kommer herover i små grupper og der er altid mange, der gerne vil være med, fortæller Susanne Vestergaard, læsevejleder og klasselærer i skolens 3. klasse. Hun har sammen med sin kollega Mette Jakobsen været skolens tovholder på det nye initiativ, som ledelsen for henholdsvis skole og børnehave har taget i fællesskab.

- Højtlæsningen er egentlig tænkt som en mulighed for at lette overgangen for børnene, når de skal fra børnehaven og i skole. Men samtidig er der også andre gevinster. På skolen har vi længe praktiseret, at eleverne starter dagen med at læse. Enten for sig selv eller med en makker. men læsesamarbejdet med børnehaven er forholdsvis nyt og det er helt vildt godt. Vi får altid en skov af hænder fra børnene, når vi spørger. hvem der har lyst til at komme med over og læse for børnehavebørneen, fortæller Susanne.

Hun har også oplevet, hvordan højtlæsningen er god træning og at mindre gode læsere får små personlige sejre.

- De små i børnehaven lytter og kigger billeder uden at hæfte sig ved udtale eller om man springer et ord over, fordi man ikke kan læse, hvad der står. fortæller Susanne.

I Børnehuset er man også glad for den nye ordning.

- Vores børn synes, det er vildt hyggeligt og at det er lidt sejt at de store i skolen sådan kan læse. Det er nogle gode morgener og vi har altid mange af vore børn, der gerne vil være med, når de store læser højt for dem. Oprindeligt var initiativet mest tiltænkt de store børn, som er på vej ud af børnehaven og ind i skolen men ordningen er så populær at også nogle af de yngre børnehavebørn gerne vil være med, fortæller børnehavepædagog Susie Roland Mikkelsen.